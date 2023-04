Da Redação

Encontros regionais do PT

continua após publicidade .

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) do Paraná, presidido pelo deputado Arilson Chiorato, está dando início a uma série de encontros regionais visando discutir as eleições municipais de 2024 nos 399 municípios do Estado. O primeiro deles já foi realizado nesta sexta-feira, em Paraíso do Norte. O segundo será neste sábado em Maringá. Um deles também está para ser marcado em Apucarana, município da base eleitoral de Chiorato. Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT do Paraná ganhou mais fôlego para disputar as prefeituras em muitos municípios.

Relator do arcabouço

continua após publicidade .

O deputado federal Claudio Cajado (PP-BA) foi o nome escolhido pelo PP para ser o relator do novo arcabouço fiscal. O nome deve ser oficializado pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) no início da semana, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregará oficialmente o texto para que seja iniciada a tramitação no Congresso Nacional. O nome de Cajado foi definido pelo PP nesta semana, depois de longas negociações. O partido já havia recebido de Lira a garantia de que teria a relatoria do arcabouço fiscal, mas aguardava os avanços do governo em relação ao texto. Cajado, por sua vez, tenta manter a cautela, mesmo indicado pelo partido.

Siga o TNOnline no Google News