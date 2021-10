Da Redação

A Câmara Municipal de Apucarana sediou na segunda-feira (04/10), o encerramento do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A celebração ecumênica, que está sendo realizada desde o dia 1º de setembro, foi proposta pelo Papa Francisco e outras lideranças religiosas, com o objetivo de chamar atenção de todos a respeito do grave problema ecológico que ameaça o nosso planeta.

Participaram da celebração o Bispo Diocesano Dom Carlos José, Párocos da Diocese de Apucarana, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, o vereador Marcos da Vila Reis que há 26 anos atua na Renovação Carismática Cristã e no Ministério Fé e política da Igreja Católica, vereador Moisés Tavares, vereador Rodrigo Recife, a vereadora professora Jossuela, comunidade e convidados.

O Tempo de Criação é uma celebração cristã anual de oração e ação pela casa comum, chamado planeta terra. A família ecumênica ao redor do mundo se une para rezar, conscientizar e discutir ações para proteger a criação de Deus. Entre 01 de setembro – dia mundial de oração pela Criação – e 04 de outubro – dia de São Francisco de Assis – celebra-se o “Tempo da Criação”. Em 2021 o tema foi “Uma casa para todos? Renovando o Oikos de Deus”.

Como Diocese de Apucarana foi realizada uma Audiência Pública para apresentação da problemática a partir da Encíclica do Papa Francisco “Laudato Si”, chamando a atenção para esta delicada situação climática, em busca de uma ecologia integral. A leitura foi feita pelo Padre Lino Batista de Oliveira.

Dom Carlos José agradeceu a Câmara Municipal de Apucarana, através do vereador e presidente da Casa, Poim por ter aceitado o pedido da realização da Audiência Pública. “Este local enaltece a temática que nós pudemos vislumbrar ao longo dos dias. Agradeço aos vereadores Moisés quem tem uma preocupação com o meio ambiente, a vereadora Jossuela pelo projeto aprovado em primeira votação e pela sua preocupação com as atividades religiosas, que são essenciais ao nosso município. Agradeço também ao vereador Marcos da Vila Reis e ao vereador Rodrigo Recife”, disse o Bispo.

Ele reforçou que ao encerrar o Tempo de Criação a reflexão faz parte da vida de todos. “O Papa nos alerta para a situação em que o mundo vive. Ele disse aos jovens: “Jovens vocês são talvez, a última geração que pode nos salvar. Não exagere.”. Com isso o Papa nos apresenta uma situação caótica, preocupante e alarmante, mas que o nosso compromisso diante da Casa Comum é tomar uma posição. É preciso, antes de tudo, voltarmos a contemplar a natureza e a humanidade”, disse o Bispo.

Em nome dos vereadores, o presidente Poim agradeceu a oportunidade de o legislativo sediar um evento importante da Igreja Católica. “Se cada um de nós fizermos a nossa parte, não vamos precisar dar um grito de socorro. Este é mais um momento importante para a nossa cidade e para a nossa Câmara pois recebemos uma Audiência Pública onde estamos discutindo, pensando e trabalhando por um futuro melhor. É uma benção de Deus. Vamos nos conscientizar, nos unir e construir um mundo melhor”, finalizou o presidente Poim.

O Compromisso “Laudato Si” é uma campanha mundial do Movimento Católico Global pelo Clima (MCGC). Fundado em janeiro de 2015, o MCGC cresceu rapidamente, reunindo mais de 400 organizações membros e milhares de católicos para agir por meio de campanhas inovadoras para colocar em ação a Encíclica “Laudato Si”.