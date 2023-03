Da Redação

Prefeito Emerson Toledo Pires

Tesoureiro da AMP

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), foi eleito tesoureiro da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), na chapa encabeçada pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar dos Santos (PTB), tendo o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSC), como primeiro vice-presidente. O pleito foi realizado nesta segunda-feira, na sede da AMP, em Curitiba. Toledo se diz animado e esperançoso em representar o Vale do Ivaí num dos mais importantes cargos da AMP. “Acredito que essa gestão de dois anos será de grande valia para a AMP e principalmente para todos os 399 municípios do Paraná”, avalia Toledo, que considera Edimar um grande municipalista.

Bueno na região

O presidente estadual do Cidadania, ex-deputado federal Rubens Bueno, como faz desde 1983, está percorrendo o Vale do Ivaí para prestar contas de seu mandato aos prefeitos, vices, vereadores e demais lideranças políticas e comunitárias de sua base política. No último final de semana, por exemplo, ele esteve em Jardim Alegre, onde se reuniu com o prefeito José Roberto Furlan, vice Moisés da Farmácia e o presidente da Câmara, José Carlos Barbosa, e os vereadores Norberto Rohling, Sônia Campos e Rubens Vanderlei de Castro, todos do Cidadania, além de secretários municipais. O ex-deputado agradeceu a recepção e as palavras de reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos últimos anos.

