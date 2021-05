Continua após publicidade

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD), rejeitou emenda apresentada pelo vereador Lucas Leugi (PP) na sessão desta semana, atendendo à orientação do procurador jurídico, advogado Danylo Acioli,

Leugi queria que, no projeto de resolução que altera o Regimento Interno, se acrescentasse um artigo permitindo que as sessões da Câmara sejam realizadas no gabinete do prefeito.

Em forma de deboche, ele apresentou essa emenda sob o argumento que os vereadores da base votam tudo de acordo com o prefeito. Poim considerou a emenda inadequada e de mau gosto, enquanto o vereador Toninho Garcia (PSL) pediu vista ao projeto de resolução, que foi retirado de pauta.