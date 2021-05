Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana executa atualmente mais de 50 obras em diversas regiões da cidade.

Na segunda-feira (10) o cronograma de todas elas foi discutido em reunião convocada pelo prefeito Junior da Femac (PSD) com as equipes da Secretaria de Obras e do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).



Para o prefeito, a saúde pública, com o enfrentamento da pandemia do coronavírus, continua sendo a prioridade máxima na gestão. “Porém, muitas obras que já haviam sido planejadas e licitadas seguem em execução por todas as regiões da cidade”, informou o prefeito.