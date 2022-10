Da Redação

A proibição do uso do celular dentro da cabine de votação tem gerado muita especulação

Votação sem celular

A proibição do uso do celular dentro da cabine de votação tem gerado muita especulação sobre como deverá ser o procedimento dos mesários e autoridades nas eleições. Quem for flagrado com aparelho de celular ligado na cabine de votação será retirado do local conforme esclarece o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Segundo ele, a Justiça Eleitoral tem o dever de tutelar o sigilo do voto. Se o mesário verificar essa situação, a pessoa será retirada do local e encaminhada a uma autoridade policial.

continua após publicidade .

Sem agendas no sábado

Os dois principais candidatos ao governo do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) e Roberto Requião (PT), não deverão ter agenda de campanha neste sábado, véspera da eleição. A assessoria de Ratinho Júnior informou que não há agenda definida. Já a campanha de Requião disse que o candidato deverá passar o sábado recolhido, à espera da eleição de domingo. O último grande ato de campanha de Ratinho Júnior foi na noite de quinta-feira, quando ele reuniu cerca de dois ml apoiadores no Clube Três Marias, em Curitiba. Ratinho Jr. e Requião votarão na manhã deste domingo.

Siga o TNOnline no Google News