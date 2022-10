Da Redação

Votação expressiva em Faxinal

O prefeito de Faxinal Ylson Cantagallo (PSD), o Gallo, usou as redes sociais para comemorar o resultado das eleições deste dia 2 de outubro. O prefeito fez questão de postar arte em que aparecem as fotos do governador Ratinho Júnior, que fez 75% dos votos válidos em Faxinal (6.543 votos) e dos dois deputados mais votados na cidade, o deputado federal Sérgio Souza (2.713 votos) e o estadual Alexandre Curi (2.681 votos), ambos reeleitos. Para Gallo, a população de Faxinal soube reconhecer nas urnas o quanto esses dois deputados, apoiados pela administração municipal, têm contribuído com o município na liberação de recursos. Neste segundo turno, o prefeito Gallo, sua equipe e vereadores da base manifestam apoio a Jair Bolsonaro (PL).

Dobradinha em Lunardelli

Aliás, a dobradinha Sérgio Souza para federal e Alexandre Curi para estadual foi repetida em várias cidades da região. Outro prefeito que se manifestou nesta semana para agradecer à população local pela votação massiva aos dois candidatos foi o de Lunardelli, Reinaldo Grolla (PSD). Curi levou 1.190 votos na cidade e Sérgio Souza, 1.240. Em Lunardelli, também saíram vencedores nessas eleições o governador Ratinho Junior (PSD), que fez 1.998 votos, e o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que obteve 1.595 votos. Com relação aos candidatos ao Senado, o mais votado foi Alvaro Dias (Podemos), com 1.197 votos, seguido de Paulo Martins (PL), com 599, e Sergio Moro (União Brasil), que fez 549 votos.

