A partir desta segunda-feira (dia 18) até 18 de agosto, pessoas com deficiência física ou algum outro problema de mobilidade reduzida que não solicitaram transferência de seção eleitoral até o prazo final de 4 de maio ainda poderão pedir à Justiça Eleitoral para mudar de local de votação. A habilitação para votar em outra seção pode ser solicitada no cartório eleitoral de sua circunscrição. Basta apresentar documento oficial com foto e indicar o local de votação de sua preferência. O pedido pode ser feito também por alguma pessoa de apoio ou procurador, acompanhado de auto declaração ou documentação comprobatória de deficiência ou dificuldade de locomoção.

Faltam medicamentos

Levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) feito com 2.469 prefeituras mostra cenário do desabastecimento de medicamentos nas cidades. A pesquisa constatou que mais de 80% dos gestores relataram sofrer com a falta de remédios para atender a população. A CNM sugeriu às prefeituras para elencar os tipos de remédios da lista básica pré-estabelecida na pesquisa que estão em falta. A falta de amoxicilina (antibiótico) foi apontada por 68% (1.350) dos municípios que responderam a esse questionamento. A ausência de Dipirona (anti-inflamatório, analgésico e antitérmico) foi apontada por 65,6%, ou 1.302 cidades.

