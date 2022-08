Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vedações no rádio e na TV

continua após publicidade .

Deste sábado (6), emissoras de rádio e de televisão estão proibidas de fazer proselitismo político, não podendo dispensar tratamento privilegiado a qualquer candidato ou partido. As emissoras de rádio e tv também não poderão transmitir, mesmo que sob a forma de material jornalístico, entrevistas sobre intenção de voto que permitam a identificação dos eleitores. E também não poderão divulgar nomes de programas associados a candidaturas ou mesmo atrações com “alusão ou crítica ao candidato, partido político, federação ou coligação, exceto programas jornalísticos ou debates políticos”. Cabe ao Ministério Publico oferecer denúncia no Judiciário,

Bancada feminina

continua após publicidade .

Deputados votam na sessão desta segunda-feira (8) a redação final do projeto de resolução 5/2022, que cria a Bancada Feminina na Assembleia Legislativa do Paraná. O objetivo da proposta é garantir a participação das mulheres na composição da Mesa Diretora da Assembleia, além de criar uma bancada composta por todas as parlamentares do Legislativo. A justificativa da proposta lembra que a única regra da eleição para a composição da Mesa é a proporcionalidade partidária. Portanto, a aprovação da iniciativa visa garantir na composição da Mesa a representatividade feminina e a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares.

Siga o TNOnline no Google News