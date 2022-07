Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A fabricação dos componentes da urna acontece em Manaus (AM), na Zona Franca.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu nesta quinta-feira a última das 224.999 novas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. A entrega, após auditagem técnica, foi acompanhada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do TSE, em Ilhéus (BA), fábrica da Positivo que faz a montagem dos equipamentos. A Positivo ganhou uma licitação em 2020 para fazer o novo modelo de urnas. Elas serão 40% do total das urnas neste pleito. Têm um processador 18 vezes mais rápido do que a versão anterior e seguem invioláveis, sem conexão a qualquer tipo de rede. A fabricação dos componentes da urna acontece em Manaus (AM), na Zona Franca.

continua após publicidade .

Black Friday da gasolina

Durante sua passagem por Apucarana, ontem, o deputado estadual Requião Filho (PT) ironizou os bolsonaristas que estão comemorando a redução do preço da gasolina, após o corte de tributos. “Eu fico abismado. A gasolina estava em R$ 2,90, subiu para quase R$ 9 e agora está caindo para pouco menos de R$ 7. E tem bolsonarista comemorando. Parece promoção da Black Friday: aumenta o preço para depois baixar”, compara o deputado. Requião Filho também criticou a tentativa do presidente Jair Bolsonaro (PL) de desestabilizar a credibilidade da urna eletrônica, porém defendeu, no futuro, a discussão de medidas para melhorar a urna eletrônica. Ele defende a impressão do voto por amostragem para conferir resultados, por exemplo.

Siga o TNOnline no Google News