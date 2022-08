Da Redação

Haja eleitor para tanto candidato. O Paraná já tem quase 900 candidatos com pedidos de registros de candidaturas entregues à Justiça Eleitoral. Até o meio dia desta quinta-feira (11), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já contabilizava 889 pedidos, sendo 5 pedidos de registro de candidatura para o Governo do Estado e vice, 5 para o Senado, 5 para 1º Suplente no Senado, 5 para 2º Suplente no Senado, 370 para a Câmara dos Deputados e 494 para a Assembleia Legislativa.

Os pedidos de registros de candidatos para as eleições desse ano podem ser feitos até a próxima segunda-feira (15), prazo final para que partidos, federações e coligações encaminhem os processos.

Candidaturas registradas

As candidaturas de Beto Preto a deputado federal, e de Paulo Vital, a deputado estadual, estão devidamente registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). O registro de ambos, pelo Partido Social democrático (PSD), foi comemorado ontem pelo prefeito Junior da Femac (PSD). “Estes dois são filhos de Apucarana e têm uma belíssima trajetória profissional e de serviços prestados à população”, avaliou Junior da Femac. Conforme anunciou ele, o “time de Apucarana” está entrando em campo e, a partir de agora, vamos visitar todos os bairros e casas para apresentar Beto Preto e Paulo Vital e suas propostas. “Apucarana precisa de uma representação política forte e vamos trabalhar muito por essa dobradinha”, assegura.

