advogado João Batista Cardoso (Rede),

No corpo a corpo

Com a candidatura a deputado federal homologada pela Justiça Eleitoral, o advogado João Batista Cardoso (Rede), de Apucarana, está acelerando a sua campanha. Ele vem percorrendo os bairros de Apucarana juntamente a equipe. A principal estratégia é o corpo a corpo com o eleitorado. Nesses encontros, João Batista apresenta suas propostas para caso seja eleito na Câmara Federal. “Creio estarmos no caminho certo. Meu nome é uma alternativa de voto com reais chances de eleição até por estarmos num partido pequeno sem grandes estrelas”, diz o advogado, que já foi vereador em Apucarana por quatro legislaturas, presidente da Câmara Municipal e foi relator da Lei Orgânica do Município.

Requião e o pedágio

O candidato ao governo do Estado, Roberto Requião (PT), anunciou ontem que fez um acordo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para implantar um pedágio de manutenção no Paraná. “Conversei com Lula e fiz um acordo com ele. Vamos fazer um pedágio de manutenção. Vamos tirar as concessionárias, que cobram absurdos para aumentar seus lucros e não fazem coisa alguma”, declarou Requião, durante entrevista à rádio BandNews FM Curitiba. “Vamos fazer um pedágio de manutenção, cobrando uma pequena fração do que custava a tarifa”, apontou.

