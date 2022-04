Da Redação

Eleições 2022: jovem comunicador é convidado

O jovem comunicador de Wellyngton Jhonis está sendo sondado por partidos como possível candidato a deputado. Depois de um bem sucedido mandato como vereador e de concorrer ao cargo de prefeito de Borrazópolis – ele obteve 48% dos votos, um bom percentual -, Jhonis recebeu convites de lideranças de dois partidos. Filiado ao União Brasil, o comunicador, entretanto, deve atuar apenas nos bastidores. Segundo ele, por enquanto, sua missão é local.

Preparativos pré-eleitorais

O vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, agora filiado ao PSD deve se encontrar ainda hoje com o ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. A pauta da conversa, junto com o prefeito Junior da Femac, é o período pré-eleitoral. Beto Preto ainda aguarda orientação do governador Ratinho Junior, sobre sua eventual candidatura a deputado federal ou outra colocação dentro do grupo. Mas tudo indica que o ex-secretário e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, deve mesmo concorrer a deputado federal e, neste caso, Paulo Vital – que deixou o PROS - deve compor uma “dobrada” com ele em Apucarana e região.