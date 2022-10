Da Redação

Muitos prefeitos da região saíram do pleito de domingo consolidados como lideranças e grandes puxadores de votos

Força dos prefeitos I

Muitos prefeitos da região saíram do pleito de domingo consolidados como lideranças e grandes puxadores de votos. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), é um deles. Desde o início da campanha ele afirmou que apoiaria quem trabalha por Arapongas e assim o fez, com louvor. Os dois candidatos apoiados pelo prefeito, o deputado federal Pedro Lupion (PL) e o estadual Tiago Amaral (PSD) fizeram uma votação mais que expressiva junto ao eleitorado local. Eles foram os mais votados da cidade com 14 mil e 15,4 mil votos, respectivamente., ambos conseguindo se manterem deputados.

Força dos prefeitos II

Outro prefeito bastante envolvido com a campanha foi o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), que chegou a se licenciar do cargo para trabalhar em prol dos seus candidatos. O prefeito apoiou Sergio Souza (MDB), que é da região, na corrida para Câmara Federal e Ademar Traiano (PSD). Os dois deputados têm um longo histórico de parcerias com Ivaiporã e foram os mais votados. Souza fez 40% dos votos válidos em Ivaiporã e Traiano 31,40%, índices muito consistentes. Gil, que trabalhou até a véspera para os candidatos, comemorou a conquista.

