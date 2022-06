Da Redação

Beto é apresentado como pré-candidato a deputado federal

O ex-secretário estadual de Saúde e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto adiantou, nesta segunda-feira (20), em suas redes sociais um material de divulgação de TV que deve ir ao ar nos próximos dias no espaço reservado no horário eleitoral gratuito ao seu partido, o PSD do governador Ratinho Junior. No vídeo, Beto é apresentado como pré-candidato a deputado federal - adiantando assim suas pretensões no pleito deste ano - e faz um breve resumo das conquistas da saúde do Paraná nos últimos dois anos, tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

Vacinação no braço de todos e aumento dos leitos hospitalares, considerados grandes feitos do Estado, foram lembrados. Segundo Beto Preto, vários vídeos já foram gravados. Se todos seguirem o layout deste primeiro, é de se esperar uma campanha dinâmica, profissional e, como sempre frisa Beto, olho no olho com o eleitor.

Duplicação da BR-376

Deve ser confirmada ainda nesta semana, no Palácio Iguaçu, a solenidade de assinatura do contrato para a execução das obras de duplicação de trecho urbano da BR-376, em Apucarana. Os últimos detalhes foram discutidos em reuniões técnicas realizadas recentemente na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e no DER. O prefeito Junior da Femac (PSD), acompanhado do vice Paulo Vital (PSD), trabalhou com muita persistência para finalizar as pendências que restavam.

O trecho a ser duplicado vai das imediações do Estádio Municipal até o viaduto do contorno sul. A obra prevê novas alternativas rodoviárias nos acessos ao Residencial Fariz Gebrim, Núcleo Habitacional Adriano Correia e Unespar/Fecea.