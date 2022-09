Da Redação

Esquecido pelo bolsonarismo

A família Francischini, que é bolsonarista e comanda o União Brasil no Paraná, esconde a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, do mesmo partido, ao Senado. Em santinhos do deputado federal Felipe Francischini, presidente da sigla no Estado, por exemplo, o espaço para senador está vago. A conta é simples: quem apoia Jair Bolsonaro (PL) à reeleição dificilmente estará com o ex-juiz, o que evidencia o desembarque do partido em relação ao candidato ao Senado. Para o analista político Bruno Bolognesi, da UFPR, Moro não conseguiu criar um grupo, e isso em política é fundamental.

Transmissões ao vivo

A Câmara de Faxinal inaugurou nesta semana um novo sistema para transmissão online das sessões. A divulgação ocorrerá em canais do YouTube e Facebook. A partir de agora, os trabalhos do Legislativo poderão ser acompanhados em tempo real pela população. Semanalmente, haverá a transmissão por vídeo das sessões ordinárias, sempre às segundas-feiras, a partir das 18h. O presidente da Casa, Paulo Vitor Portela (União Brasil), salienta que, antes, apenas ocorria a transmissão do áudio das reuniões, sempre disponível no site oficial do Legislativo. A partir de agora, a população poderá conferir áudio e vídeo em tempo real.

