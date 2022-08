Da Redação

Em ritmo acelerado

O prefeito Junior da Femac, ao lado do seu vice-prefeito e candidato a deputado estadual, Paulo Vital (PSD), está em ritmo acelerado neste início de campanha eleitoral. Nesta terça-feira, ele e Vital visitaram três empresas pela manhã, antes das 8 horas, e participaram de mais duas reuniões à noite. “Estamos apresentando um balanço do que já foi feito nos últimos anos em Apucarana e pedindo apoio aos trabalhadores e empresários, frisando que, com um deputado estadual e um federal, o município se fortalece e pode garantir muitas obras, programas e outras importantes conquistas”, diz Junior da Femac, acrescentando que cidades de menor população já elegem seus deputados há vários mandatos.

Rumo dos municípios

Representando a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), na condição de presidente da entidade, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), participou nesta terça-feira, em Ibiporã, de um estudo de trabalho sobre o tema “Desafios e estratégias para o equacionamento do déficit atuarial e a promoção do desenvolvimento regional”. O encontro contou com a presença de prefeitos da região da Amepar e de outras lideranças políticas. Onofre explica que a discussão foi muito importante para os gestores públicos municipais, porque envolve o planejamento – a curto e longo prazo – dos rumos dos municípios.

