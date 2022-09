Da Redação

Desistências no Vale

Pelo menos dois candidatos a deputado do Vale do Ivaí já desistiram de concorrer às eleições deste ano após terem seus nomes incluídos na lista do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tratam-se de Dr. Ademir (PT), de Ivaiporã, que era concorrente a uma vaga na Câmara Federal, e Rosana do Ná (PSD), de Bom Sucesso, que pretendia uma cadeira na Assembleia Legislativa. No site do TSE consta que ambos renunciaram às suas candidaturas. A maioria dos pedidos de registro ainda aguarda julgamento da Justiça Eleitoral. O prazo de julgamentos termina no dia 12 de setembro.

continua após publicidade .

Otimismo nas caminhadas

A maratona da campanha eleitoral do vice-prefeito de Apucarana e candidato a deputado estadual, Paulo Vital (PSD), continuou neste início de semana. Voluntários de Paulo Vital e Beto Preto – candidato a deputado federal - participaram de caminhadas no Jardim América e no Jardim Marissol, distribuindo adesivos e santinhos. “Nas caminhadas também conversamos com as famílias, reforçando a importância de Apucarana dispor de deputado estadual e deputado federal, respectivamente, em Curitiba e Brasília, alinhados com a atual gestão do prefeito Junior da Femac”, reitera Vital, que se diz muito otimista com a receptividade que sua campanha tem alcançado em Apucarana e região.

Siga o TNOnline no Google News