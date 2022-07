Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

As campanhas dos pré-candidatos à Presidência da República começam a partir do próximo dia 20, com a realização das convenções partidárias que vão oficializar as candidaturas para a disputa da eleição de outubro.

continua após publicidade .

O primeiro a ter a candidatura oficializada será Ciro Gomes (PDT). A convenção partidária está marcada para dia 20, na sede do PDT, em Brasília. Em seguida, estão previstos encontros para homologar como candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (dia 21, em São Paulo); André Janones, do Avante (dia 23, no ginásio Minascentro, em Belo Horizonte); e Jair Bolsonaro, do PL (dia 24, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro). Período de convenção vai de 20 de julho a 5 de agosto.

Título para desembargador

continua após publicidade .

A Câmara de Apucarana realiza sessão solene no próximo dia 20, no Fórum Desembargador Clotário Portugal, para entrega do título de Cidadão Honorário do município ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), desembargador José Laurindo de Souza Netto.

A homenagem é de autoria do vereador Luciano Augusto Molina (PL), com assinatura de todos os vereadores, sendo a lei sancionada pelo prefeito Junior da Femac. Segundo Molina, o título é um reconhecimento ao trabalho que ele já realizou em Apucarana ao longo de sua carreira de jurista. Para o presidente da Câmara, vereador Poim, Apucarana tem muito que agradecer ao desembargador.

Siga o TNOnline no Google News