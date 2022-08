Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A região de Ivaiporã terá pelo menos mais dois candidatos a deputado nas eleições deste ano. O advogado Ademir Prudêncio da Silva, de Ivaiporã, teve seu nome homologado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Ele integra a Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PC do B e PV. De Lidianópolis, o partido Rede lançou como candidato a deputado estadual Tiago Leite Machado, membro do Conselho Tutelar do município. Como candidato à reeleição concorre o deputado federal Sérgio Souza (MDB), que tem suas raízes em Ivaiporã e Arapuã. Souza tem o apoio de vários prefeitos do Vale do Ivaí, entre eles, Carlos Gil (PSD), de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Largada com adesivaço

A campanha eleitoral em Apucarana para o candidato a deputado federal, Beto Preto (PSD), e o candidato a deputado estadual, Paulo Vital (PSD), terá seu primeiro evento neste sábado, dia 20 de agosto. Será um mega “adesivaço”, a partir das 9 horas, na Sociedade Rural de Apucarana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo prefeito Junior da Femac (PSD). “Depois de 31 anos sem deputado federal, e cerca de 20 anos sem um deputado estadual, temos chances reais de eleger dois filhos de Apucarana, com belas trajetórias profissionais e muitos serviços prestados ao Município e sua população”, assinala Junior da Femac, acrescentando que a campanha chega às ruas e na sequência virão outras ações.

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News