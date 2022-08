Da Redação

Bastidores em Arapongas

O anúncio da candidatura a deputado estadual do vereador Aroldo Pagan (Podemos), feito no último final de semana, vem causando um certo desconforto político em Arapongas. Aroldo deverá disputar votos praticamente no mesmo eleitorado do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD). Pagan era vereador da base aliada do ex-prefeito Antônio José Beffa, que tinha Bazana como vice.

Atualmente, Bazana é deputado estadual tendo assumido como suplente, depois que Fernando Francischini (União Brasil) teve o mandato cassado. Há quem tema, em Arapongas, que a candidatura de Pagan ameace a reeleição de Bazana, bem como a própria eleição de Pagan, deixando a cidade sem um deputado estadual.

Beto Preto nos 67 anos de Goioerê

O ex-secretário de Estado da Saúde e candidato a deputado federal, Beto Preto (PSD), esteve nesta segunda-feira em Goioerê, na região noroeste do Paraná, onde participou das comemorações dos 67 anos de emancipação política e administrativa do município. Em evento festivo realizado no Parque de Exposições, Beto Preto foi recebido (na foto) pelo prefeito Betinho Lima (PSD), pela primeira-dama Viviane Lima e pelo provedor da Santa Casa de Misericórdia, José Augusto de Souza, além de outras lideranças políticas e comunitárias locais e regionais “Para mim foi uma satisfação muito grande estar nesse município pujante e de franco desenvolvimento através de um grande prefeito e toda a sua equipe”, disse Beto Preto nas redes sociais.





