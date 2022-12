Da Redação

Praça de Jandaia do Sul

Eleição em Jandaia

A Câmara de Jandaia do Sul realizou na manhã desta terça-feira sessão ordinária para eleição da nova Mesa Diretora, na qual houve disputa cargo por cargo, sem apresentação de chapa. O novo presidente é Cláudio Taparo (PTB), que venceu por 5 votos a 4 o concorrente Bruno Cavassani (PSD). O vice-presidente eleito é Serjão de Lima (União Brasil), que disputou a vaga com Adenilson Vicente (PL) e venceu por 5 a 4. Como primeiro secretário foi eleito Welton Pinheiro (Cidadania), que concorreu sozinho e foi eleito com cinco votos. O atual presidente do Legislativo, Professor João Paulo (União Brasil), que não podia ir à reeleição, concorreu sozinho como segundo secretário e foi eleito com seis votos.

Aumento para deputados

A Câmara Federal aprovou nesta terça-feira o regime de urgência para vários projetos que tratam de reajuste salarial para os próprios deputados e senadores, além de categorias do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público. No caso dos parlamentares, o aumento previsto é de 16,4%. Caso seja aprovado, os salários dos congressistas vão aumentar de R$ 33.763 para R$ 39.293,32, a partir de janeiro de 2023. A proposta prevê ainda reajustes escalonados que elevariam os salários dos senadores e deputados para R$ 46 mil até 2026. A justificativa é que o último reajuste foi em dezembro de 2014.

