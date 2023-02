Da Redação

A administração investiu R$ 14,6 milhões na compra dos produtos

“Acabou o tempo da listinha de materiais que diretores de escolas mandavam aos pais de alunos em Apucarana”. A frase foi dita nesta sexta-feira pelo prefeito Junior da Femac (PSD) às diretoras de escolas e CMEIs, em ato realizado na Autarquia Municipal de Educação. Conforme lembrou Junior, era muito comum em gestões anteriores a 2013 as diretoras mandarem lista de materiais aos pais de alunos, pedindo papel higiênico, sabonete e outros produtos. “Hoje nossa educação tem excelente estrutura física, transporte escolar com veículos novos, a melhor merenda escolar do Paraná, materiais didáticos padrão Maxi, uniformes escolares e até tênis e mochilas para os alunos”, citou.

Equipe de excelência

No mesmo evento, o vice-prefeito Paulo Vital (PSD) enalteceu o pacote de mais de R$14 milhões em veículos, uniformes e materiais didáticos para CMEIs e escolas de Apucarana. Ele também destacou a equipe de diretoras, coordenadoras, professoras e demais servidores da Autarquia Municipal de Educação. “Apucarana tem um time de excelência na AME, nas escolas e CMEIs. Garantimos conforto e segurança nos prédios da educação e uma equipe altamente qualificada no ensino”, assinalou Paulo Vital, acrescentando que a educação de Apucarana é referência para o Brasil e o Paraná e isso é reconhecido pelos prêmios e certificações recebidos no decorrer dos últimos anos.

