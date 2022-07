Da Redação

Deputada federal Luísa Canziani, com o seu pai, o ex-deputado federal Alex Canziani

Dobradinha com o pai

Em visita, nesta segunda-feira (18), à redação da Tribuna, a deputada federal Luísa Canziani (PSD) informou que vai concorrer à reeleição formando dobradinha com o seu pai, o ex-deputado federal Alex Canziani (PSD), que desta vez tentará uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. A convenção do PSD está marcada para o próximo dia 30, em Curitiba. Alex Canziani, que foi deputado federal por cinco mandatos, afirma que agora pretende defender projetos estaduais. Ele cita como uma de suas bandeiras tirar do papel o Paraná Metrópole Norte, que visa o fortalecimento do eixo Maringá-Londrina. “Temos que discutir melhor as possibilidades dessa região e o Metrópole Norte é importante nesse contexto”, diz.

Requião em Ivaiporã

O ex-governador e ex-senador Roberto Requião (PT) estará em Ivaiporã nesta quinta-feira juntamente com integrantes do que ele denomina de “Caravana Requião-Me Chama Que Eu Vou”. O evento será realizado a partir das 19 horas no salão Mari Noivas, que fica localizado no acesso secundário. Para este evento de lançamento da pré-candidatura de Roberto Requião ao governo do Estado nas eleições de 2 de outubro deste ano estão sendo convidadas lideranças políticas de todos os partidos de Ivaiporã, do Vale do Ivaí e da região Central do Estado. Na oportunidade, Requião fará um pronunciamento sobre a sua pré-candidatura e sobre os programas de governo.

