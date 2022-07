Da Redação

Apucarana vai sediar nos dias 3 e 4 de agosto, no Cine Teatro Fênix, o 1º Painel de Direito Eleitoral, com início às 18h30, numa organização da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Apucarana, presidida pelo advogado Márcio Marques Reis.

Durante o evento serão abordados temas controversos nas eleições de 2022; propaganda eleitoral, redes sociais e abuso de poder: Lei Geral de Proteção de Dados; inelegibilidade decorrente de desaprovação de contas; condutas vedadas e abuso de poder; eleições majoritárias e proporcionais; formação de chapas e distribuição de cadeiras; e leitura de abuso de poder político a partir de ataque à confiabilidade do processo eleitoral. Informações na OAB local.

Dilma x Temer

Após ser descrita como “honestíssima” pelo ex-presidente Michel Temer (MDB), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) voltou a chamar o ex-vice de “golpista” e afirmou que não pretende mais “debater com este senhor”. Em seu site, a petista disse ainda que Temer, que a sucedeu após ela sofrer impeachment, articulou “uma das maiores traições políticas dos tempos recentes”. Diz que sua dificuldade de “articulação com o Congresso”, motivo ao qual Temer atribui seu impedimento, não é crime passível de afastamento do cargo, e que sua distância do Legislativo se devia à sua “integral rejeição” ao deputado federal Eduardo Cunha, então presidente da Câmara.





