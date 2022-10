Da Redação

Deputados velhos e novos

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), reeleita para o sétimo mandato, é a parlamentar mais idosa da Câmara, com 87 anos. O deputado mais novo tem 21 anos e vai assumir seu primeiro mandato na Câmara em 2023. Trata-se do sergipano Ícaro de Valmir (PL). O deputado mais longevo – o mais idoso com o maior número de mandatos – é o deputado Átila Lins (PSD-AM), que em 2023 vai assumir o nono mandato, aos 72 anos. Ele será o presidente da sessão que vai eleger o novo presidente da Câmara na próxima legislatura. Entre os 598 políticos que exerceram cargo de deputado nos últimos quatro anos, como titular ou suplente, 485 tentaram a reeleição em 2022 e 54 não se candidataram. Outros concorreram a cargos diferentes.

Junior e Belinati avaliam a região

Ao participar de evento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), nesta segunda-feira, em Curitiba, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), teve um encontro o colega prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). Os dois conversaram sobre vários temas de interesse mútuo, principalmente sobre o desenvolvimento da região Norte do Paraná. Ambos são aliados do governador reeleito do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), e avaliaram as perspectivas positivas para os próximos anos. Com Londrina chegando aos seus 88 anos e Apucarana aos 78 anos, ambos também avaliam o planejamento de eventos comemorativos à colonização do Norte do Paraná. “O processo de ocupação e urbanização do Norte do Paraná está entre os mais bem sucedidos do planeta e merece ser comemorado”, frisou Junior da Femac.

