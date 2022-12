Da Redação

Deputados estaduais do Paraná aprovaram em três turnos e redação final, nesta quinta-feira, um projeto no formato de substitutivo geral que prevê aumento salarial de 37,1% para eles os parlamentares, a ser aplicado de forma escalonada, até o ano de 2026. As sessões da Assembleia Legislativa (Alep) foram realizada de forma remota. A proposta também mantém o salário do governador sem aumento, ou seja, em R$ 33.763 mil, assim como a do vice, em R$ 32.074. No caso dos secretários, atualmente com vencimentos de R$ 23.634,10, os salários têm reajuste de R$ 6 mil e passam a ser de R$ 29.942 em 2023. O projeto agora segue para sanção do governador Ratinho Junior (PSD).

continua após publicidade .

Bazana garante novo mandato

O deputado Estadual Pedro Paulo Bazana, eleito 1º suplente pelo PSD com 30.931 votos no último pleito, teve seu novo mandato confirmado nesta quinta-feira com o anúncio de novos secretários estaduais feito pelo governador Ratinho Júnior (PSD). Entre os nomes anunciados, está o do deputado eleito pela sigla Marcelo Rangel, que deverá assumir a pasta de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Com a escolha de Rangel, que deixa a cadeira na Assembleia Legislativa para assumir uma secretaria estadual, Bazana assume o mandato a partir de 2023. Bazana foi diplomado pelo TRE-PR na última segunda-feira e, desde que foi eleito, para primeiro suplente do PSD, partido do governador reeleito, já era esperado que, com o anúncio do novo secretariado, ele assumisse uma cadeira de deputado estadual na Alep.

Siga o TNOnline no Google News