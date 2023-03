Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal paranaense Filipe Barros (PL) participou nesta quinta-feira de uma reunião de planejamento político com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em Brasília (foto). Em suas redes sociais, o parlamentar postou stories comentando o encontro com Bolsonaro, que desembarcou em solo brasileiro após passar 90 dias nos Estados Unidos. “Chegando no Hotel Brasil 21, onde nosso presidente Bolsonaro acaba de chegar, após posar no Brasil.

continua após publicidade .

Uma multidão de pessoas aqui. Me acompanhem por aqui, que mantenho vocês informados”, falou Filipe durante a gravação temporária do Instagram. Em outros stories, o deputado escreveu: “Lula tirou os carros blindados de Bolsonaro dias depois de descobrir planos do PCC de assassinar autoridades”. Barros é um dos mais fiéis seguidores do ex-presidente.

Siga o TNOnline no Google News