O secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, Beto Preto (PSD), esteve em Brasília neste domingo, representando o governador Ratinho Junior (PSD) na cerimônia de posse do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice Geraldo Alckmin (PSB). Na Capital Federal, onde permanecia ainda nesta segunda-feira, Beto Preto aproveitou para manter contatos com novos ministros e com alguns parlamentares. O secretário esteve, por exemplo, com a nova ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima (foto), que ontem tomou posse no cargo. Em nome do governador Ratinho Junior, Beto Preto manifestou a necessidade de continuidade da parceria e dos projetos institucionais do Governo Federal com o Paraná. Há de se destacar que Nísia Lima acaba de deixar a Fiocruz, que foi referência na produção de vacinas. Beto Preto desejou-lhe sucesso nesta nova etapa da saúde pública brasileira.

Na posse de Ratinho Jr

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD) participou neste domingo, no primeiro dia de 2023, da solenidade de posse do governador Ratinho Junior (PSD) e do seu vice-governador, Darci Piana (PSD), na Assembleia Legislativa. Ao lado do também apucaranense Beto Preto, Junior da Femac, acompanhado da primeira dama do município, Carmen Lúcia Izquierdo Martins, presenciou o ato de posse para o segundo mandato de Ratinho Junior, reeleito com quase 70% dos votos. “Fiz questão de presenciar a solenidade do nosso governador, considerando o carinho especial que Ratinho Junior tem por Apucarana, sempre atendendo nossas demandas”, afirmou.

