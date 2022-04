Da Redação

Deputado Estadual: Bolo do Bazana

O deputado Pedro Paulo Bazana está ganhando seus colegas parlamentares pelo estômago. Com mão boa para doces, o bolo de milho verde do araponguense está ficando famoso na casa. Até o governador Ratinho Junior teria experimentado e elogiado a receita. Na última terça-feira, o deputado Luiz Claudio Romanelli é que passou no gabinete para experimentar o quitute. O bolo é preparado no domingo pelo deputado em Arapongas para garantir o café do gabinete no início da semana. O deputado cozinheiro também gosta de fazer doce de abóbora.

Discurso mais afinado

O advogado e vice-prefeito Paulo Vital, agora filiado ao PSD vem participando ativamente de toda agenda do prefeito Junior da Femac. Vital que assumiu em 2013 o cargo de Procurador Geral do Município, no primeiro mandato do ex-prefeito Beto Preto, sempre foi atuante e bem articulado com as lideranças do grupo político que ocupa o prédio principal do Centro Cívico José de Oliveira Rosa. Neste momento, com total apoio do prefeito Junior da Femac, que o considera um grande parceiro em todos os projetos, Vital vai se consolidando como o candidato a deputado estadual do grupo, fazendo dobradinha com Beto Preto. Para os mais próximos, o discurso de Vital já está ficando mais afinado.