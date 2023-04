Da Redação

O deputado federal Sérgio Souza (MDB) comentou nesta sexta-feira, durante reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), realizada em Borrazópolis, que os atos de violência que vêm ocorrendo em escolas do País são resultado, em parte, da falta de uma educação desde cedo do ser humano que deveria começar em casa. “Na verdade isso sempre teve, mas não com a violência do tamanho que está hoje. Eu acho que falta muito da educação dentro de casa, falta formação ética, moral, social e dos valores humanos, a vida perdeu muito disso”, afirmou. “Nós estamos vivendo um mundo muito diferente daquele que fomos criados pelos nossos pais e pelos nossos avós. O que precisamos hoje é resgatar um pouco desses valores”, acrescentou o parlamentar.

Segurança em Sabáudia

O prefeito de Sabáudia, Moises Ribeiro (PP), promoveu uma reunião nesta semana com a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Claudineia da Silva Ribeiro, e diretores das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). No encontro foram discutidas medidas diversas que precisam ser tomadas para evitar atos de violência nos estabelecimentos de ensino. O assunto veio à tona com a onda de violência que vem ocorrendo pelo País, deixando pais e a comunidade acadêmica apavorados. Entre outras medidas, o prefeito autorizou a instalação de equipamentos de segurança e contratação de segurança nas escolas.

Proteção a professores

A professora Elizabete Costa Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Magistério Público do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Município de Apucarana, está pedindo à Prefeitura medidas urgentes em relação à segurança dos profissionais de educação. Segundo ela, o que já foi anunciado não é suficiente. “Nossa cobrança é em relação à segurança e melhorias estruturais, para que os profissionais possam trabalhar com tranquilidade. Estamos vivendo em um clima de medo, nossas crianças chegam com medo na escola, os pais vão trabalhar com medo e esse clima de tensão impacta negativamente o ambiente escolar e os professores”, diz.

Pacote em votação

A Câmara de Apucarana realiza nesta segunda-feira, às 16 horas, a sua sessão ordinária. Da pauta de discussão e votação constam 53 matérias, das quais 50 são projetos de decreto legislativo referendando cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Agricultura e produtores rurais, dentro do Programa Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que permite o fornecimento de calcário à categoria. Também constam um projeto de lei do vereador Lucas Leugi (PP), que concede a comenda Cidade Alta de Mérito Profissional ao Veteranos Atlético Clube de Apucarana (VACA) pelos 50 anos de existência; um requerimento do mesmo vereador pedindo a presença de seguranças armadas nas escolas e CMEIs e outro de Tiago Lima (MDB), que pede portões eletrônicos com identificadores de metais nas escolas.

Recursos para Faxinal

O deputado estadual Do Carmo (União Brasil) visitou nesta sexta-feira o Centro de Convivência Municipal (Cecom), em Faxinal. Ele foi recebido pela primeira-dama e secretária da Assistência Social, Magda Cantagallo e pela coordenadora de Ação Social, Angélica Moreira da Silva Martins. Também estiveram presentes o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo (PSD), o Gallo, e o vice-prefeito Pedro Moreira (União Brasil), o Galdério. O parlamentar conheceu o trabalho feito com as crianças e anunciou o repasse de R$ 500 mil para suprir as demandas da entidade municipal. O prefeito Gallo destacou investimentos e lembrou que serão construídas mais duas salas de aula. “Com essa ampliação, o Cecom atingirá cerca 700 crianças atendidas pelo município”, disse Gallo.