O deputado federal Beto Preto (PSD) foi recebido em audiência por três ministros, nos últimos dias, em Brasília. O parlamentar tratou de uma série de assuntos de interesse do governo do Paraná, dos municípios e do povo paranaense e do País de modo geral. Beto Preto esteve com os ministros Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, Carlos Lupi, da Previdência Social, e Nísia Trindade, do Ministério da Saúde.

Ele também esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), onde tratou da retomada de obras paradas de escolas e CMEIs de Apucarana e do Paraná. Além de visitar ministérios e órgãos do governo federal, Beto Preto também recebeu muitas visitas em seu gabinete, cerca de 80 prefeitos paranaenses. Neste início de mandato, seu gabinete tem sido um dos mais procurados por prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas.





