Beto Preto é submetido a cirurgia nasal

O deputado federal Beto Preto (PSD) passou o período de Carnaval de repouso em sua residência em Apucarana. No último sábado, ele foi submetido a uma cirurgia para retirada de uma polipose nasal que estava prejudicando sua respiração. O procedimento, bem sucedido, foi feito no Hospital da Providência pelo médico otorrinolagingologista Eduardo Felipe. Nesta quarta-feira Beto Preto ainda estava de repouso, mesmo assim manteve contato com a Superintendência da Caixa Econômica Federal, de Londrina, visando a liberação de recursos para recape da rodovia Pirapó-Caixa de São Pedro, uma obra de quase 5 milhões. Beto Preto diz que conseguiu o recurso há um ano, mas ainda falta a Caixa liberar a licitação pela Prefeitura. Nesta quinta-feira o deputado viaja a Curitiba para tratar de outros assuntos oficiais, depois volta para Apucarana e no domingo vai para Brasília.

Contra invasões

O deputado federal paranaense Sérgio Souza (MDB), ex-presidente da Frente Nacional da Agropecuária (FNA), condenou ontem invasões de propriedades rurais e urbanas ocorridas dentro do movimento intitulado “Carnaval Vermelho”, encabeçado pela Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL). Nos últimos dias, houve ocupações em pelo menos dez municípios brasileiros. As ocupações, segundo a FNL, visam pressionar o governo pela distribuição e titulação de terras públicas abandonadas pelo Poder Público. “Não admitimos invasões de terras produtivas. Sou totalmente contra o que presenciamos nos últimos dias. O direito de propriedade está previsto na Constituição”, afirmou Sérgio Souza no instagram.

