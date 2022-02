Da Redação

Defesa da vereadora cassada de Ivaiporã no aguardo

A defesa da vereadora cassada de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy (MDB), está no aguardo de uma decisão da Justiça sobre a Ação Declaratória de Nulidade do Processo de Cassação ajuizada no dia 1º de fevereiro.

Segundo o advogado Leandro Coelho, a ação já foi encaminhada pelo juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ivaiporã, José Chapoval Caciacarro, ao promotor público Cleverson Leonardo Tozatte.

A expectativa é que este parecer seja dado até final da próxima semana para, em seguida, sair a sentença do juiz. Gertrudes foi cassada pelo Legislativo por ter promovido uma festinha de aniversário dentro da Câmara em plena pandemia.

