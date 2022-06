Da Redação

Deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD)

Dados do autista

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei 274/2022, que cria diretrizes para inclusão de informações dos sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na carteira de vacinação. Segundo a proposta, as carteiras de vacinação em formato impresso ou digital, do sistema de saúde do Estado do Paraná, passarão a conter, em caráter preventivo e informativo, esclarecimentos sobre os sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os sintomas serão especificados pelo órgão técnico competente do Estado.

Recursos para São João

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), recepcionou na última sexta-feira, na frente da Prefeitura, o deputado e líder do Governo Bolsonaro na Câmara Federal, Ricardo Barros. À prefeita, vereadores e demais lideranças locais Barros fez a entrega de uma pá-carregadeira e de um ônibus adaptado à saúde, adquiridos com recursos de emendas do parlamentar. O deputado anunciou ainda a destinação de recursos para pavimentação asfáltica, calçamento com pedras poliédricas e construção de uma nova capela mortuária. Segundo a prefeita, essa obra deverá ser iniciada nos próximos dias.