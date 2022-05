Da Redação

Corte de salários

continua após publicidade .

O presidente da Câmara de Apucarana, Franciley Preto Godói Poim (PSD), apresentou ao Ministério Público Estadual (MPE), ontem, sua decisão em cima de relatório da Comissão de Processo Administrativo interna, que levantou possíveis irregularidades em relação a cargos e salários de alguns servidores do Legislativo. O estudo da comissão foi feito conforme recomendação administrativa do próprio MPE. Poim decidiu pela redução em pelo menos 50% dos vencimentos de dois servidores que estariam trabalhando em regime estatutário efetivo, sem nunca terem participado de concurso público e recebendo benefícios estatuários.

Beto Preto na colação de grau da Unespar

continua após publicidade .

O ex-secretário estadual da Saúde e agora assessor especial de Gabinete do governador Ratinho Junior, Beto Preto, estará em Apucarana nesta sexta-feira. Às 19h30, no Anfiteatro Gralha Azul da Unespar/Fecea, ele vai participar da cerimônia de colação de grau dos formandos dos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, Serviço Social e Turismo e dos cursos de Licenciatura em Letras/Inglês, Letras/Português, Matemática e Pedagogia. Beto Preto é convidado especial dos alunos e da direção da universidade. Vale lembrar que, recentemente, com apoio do ex-secretário, o governo do Estado anunciou oficialmente a instalação do curso de Direito na Unespar, uma antiga reivindicação da instituição de ensino superior e da comunidade de Apucarana região.

Lauro Junior em Minas

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Júnior (União Brasil), está em viagem a Minas Gerais, onde foi conhecer novas oportunidades de investimentos para o setor agrícola do município, começando pelo café por meio do Programa Mais Café, com o objetivo de fomentar o setor. Ontem, por exemplo, ele esteve no município de Três Pontas, localizado na região Sul daquele Estado, considerado um dos maiores produtores mundiais de café. Lauro Junior se reuniu com técnicos e lideranças do agronegócio daquela cidade, em busca de experiências para trazer para Jandaia do Sul.