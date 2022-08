Da Redação

Correção no nome

O advogado João Batista Cardoso (Rede), de Apucarana, confirmou sua candidatura a deputado federal nas eleições de 2 de outubro. No entanto, o pedido de registro na Justiça Eleitoral veio com um erro de grafia. Em vez de “João Batista Cardoso”, o sistema trouxe o nome “João Batista dos Santos”. O advogado, bastante conhecido na área criminal na cidade e na região, acionou o comando do partido em Curitiba, que já providenciou a solicitação de correção do nome na portal DivulgaCanContas. Assim como demais candidatos em todo o Estado, João Batista Cardoso já está agilizando sua campanha junto ao eleitorado de Apucarana e da região.

fonte: Silvia Vilarinho

Lauro Junior cumpre agenda em Brasília

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), está cumprindo uma extensa agenda de trabalho em Brasília. O chefe do Executivo, que deve retornar hoje ao município, passou pelo Ministério da Defesa e também no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), em busca de recursos para construção de uma escola e um CMEI. Na companhia do presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), Junior Weiiler, Lauro também participou de uma reunião com coronel Mauro Santana (foto), Secretário Adjunto da Secretaria de Governo da Presidência da República, e com o ministro da Pasta, Célio Faria, para discutir a Escola Federativa e fortalecimento do Estado do Paraná. Em suas redes sociais, o prefeito também registrou um rápido encontro com o presidente Jair Bolsonaro.

