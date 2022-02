Da Redação

Conpai emite nota sobre vereador preso em Arapongas

O Conselho de Pastores das Igrejas Evangélicas de Arapongas (Conpai) emitiu nota nesta quarta-feira (2) a respeito da prisão do vereador Paulo Cesar de Araújo (DEM), o conhecido Pastor do Mercado, suspeito de praticar agressões contra mulheres.

