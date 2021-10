Da Redação

Cidades Inteligentes: Apucarana é indicada ao Prêmio

Apucarana está indicada no Prêmio Cidades Inteligentes, dirigido pelo Instituto Áquila, em parceria com a Rede Bandeirantes de Televisão. A solenidade de premiação acontece na noite desta quinta-feira (21), em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer. O evento terá a presença do governador Ratinho Junior, secretários de Estado e prefeitos.

O prefeito Junior da Femac, ao lado do seu vice Paulo Vital, estará presente para acompanhar a divulgação dos resultados. Apucarana está qualificada nas áreas da saúde e educação.

A Bandeirantes promove em todo o Brasil o Prêmio Cidades Inteligentes, que tem visa valorizar as boas práticas de gestão pública nas áreas de eficiência fiscal, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e desenvolvimento sócio econômico.