Da Redação

Casas na Caixa de São Pedro é assunto entre Câmara e Cohapar

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoi, Poim, conversou na manhã de quarta-feira (29/09) com o presidente da Companhia de Habitação do Paraná, Jorge Lange. Entre os assuntos abordados, após o último encontro em Curitiba em que o presidente esteve acompanhado do vereador Marcos da Vila Reis, Poim destacou a construção das 42 casas para o Distrito de Caixa de São Pedro.

continua após publicidade .

“Estamos em contato permanente com a Cohapar para acompanhar o andamento das casas no Distrito de Caixa de São Pedro. E, hoje ao conversar com o Jorge Lange ele me adiantou que está próximo o início do processo licitatório e posteriormente a construção das casas. Estamos aguardando a finalização de alguns trâmites quanto a doação do terreno do Município à Cohapar, conforme nos adiantou Lange”.

Poim relembra que em maio deste ano, no lançamento do Programa Casa Fácil, no Palácio Iguaçu, o governador já havia autorizado as Casas. “As casas para o Distrito de Caixa de São Pedro é uma luta que teve início na gestão do ex-prefeito de Apucarana e hoje secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, quando adquiriu o terreno. O Beto nos ajudou e continua nos ajudando. Essa conquista foi e continua sendo feita a muitas mãos. Hoje ela tem continuidade na gestão do prefeito Junior da Femac”, revelou Poim.

continua após publicidade .

O presidente da Câmara, Poim, destaca que além da construção das casas que será feita pelo Governo do Estado, a prefeitura de Apucarana fará o asfalto, galerias e iluminação pública.

Ainda no Distrito de Caixa de São Pedro, na área de um alqueire desapropriada pelo Município, junto à PR 444, será reservada cerca de 8 mil metros quadrados que deverão ser destinados ao Prodea – Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana.

CASAS NA VILA REIS

Ao lado do presidente Poim o vereador Marcos da Vila Reis também fez seu pedido de 40 casas para o Distrito de Vila Reis, ao presidente da Cohapar Jorge Lange, através do programa Casa Fácil do Governo do Estado. Hoje, o assunto foi relembrado e discutido pelos presidentes Poim e Jorge Lange.