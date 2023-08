Da Redação

O superintendente da Casa Civil do Paraná Junior Weiller, esteve na última quinta-feira (3) em Apucarana participando de uma reunião com chefes de escritórios regionais dos órgãos estaduais sediados no município e assessores. No encontro, que aconteceu na sede da 16ª Regional de Saúde (RS), Weiller apresentou os objetivos do governo para a região, abrindo espaço para discussão de estratégias conjuntas. Participaram da reunião representantes da Regional de Saúde, NRE, DER, Adapar, IDR, Seab, Cohapar, além das Ciretrans de Jandaia do Sul, Arapongas e Apucarana. Segundo Weiller, as lideranças das diversas unidades regionais e assessores do governo se reuniram para discutir e alinhar ações integradas.

Reunião concorrida

A reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), realizada na última sexta-feira (4) em Apucarana, teve a presença de importantes lideranças políticas em nível de região e de Estado. Estiveram presentes o deputado federal Sérgio Souza (MDB), os deputados estaduais Arilson Chiorato (PT), Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e Alexandre Curi (PSD), além do superintendente da Casa Civil do Governo do Estado, Junior Weiller, ex-presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), e prefeitos de outras regiões, como Ulisses Maia (PSD), de Maringá, e José Carlos Corona (PMN), de Manoel Ribas.

Vargas está de volta

Quem também esteve na reunião da Amuvi em Apucarana foi o ex-deputado federal André Vargas (PT). O petista foi preso na 11ª fase da Operação Lava Jato, em abril de 2015, permanecendo no Complexo-Médico Penal de Pinhais até 19 de outubro de 2018, quando recebeu liberdade condicional. Vargas, que teve três condenações, foi o primeiro político do País sentenciado em um processo da Lava Jato. O ex-deputado participou da reunião da Amuvi de forma discreta. Ele revelou a esta coluna que está voltando à política aos poucos, auxiliando o PT na renovação dos diretórios da região.

