Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ex-prefeito Carneiro da Metafa

Considerado um dos melhores prefeitos da história recente de Jandaia do Sul, o empresário Dejair Valério, o Carneiro da Metafa (foto), foi muito injustiçado em sua passagem pela política, segundo comentam alguns correligionários. Eles dizem que seus adversários fizeram de tudo para alijá-lo da prefeitura em seu segundo mandato, usando artimanhas políticas, e tentaram a todo custo manchar seu nome. Felizmente, a população sabe do caráter e da lisura do Carneiro da Metafa, cuja empresa, uma das maiores da cidade, emprega centenas de trabalhadores diretos e indiretos, levando o nome de Jandaia do Sul para todos os rincões do Brasil. As obras e as realizações de Carneiro da Metafa como prefeito, como disse ontem um amigo dele, jamais serão esquecidas pelos jandaienses.

continua após publicidade .

Rio Branco presta contas

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches (MDB), divulgou nesta quinta-feira um vídeo institucional prestando contas de sua administração durante o ano de 2022. O vídeo destaca os investimentos feitos na renovação da frota de máquinas e veículos, na recuperação e readequação de estradas rurais, construção de pontes e bueiros, na agricultura, recapeamento asfáltico e implantação de nova iluminação pública na cidade, instalação de empresas, além de investimentos nas áreas de educação, saúde, assistência social, esporte e no fomento ao turismo rural e de aventuras. Segundo o prefeito, muito foi feito mesmo diante dos problemas herdados.

continua após publicidade .

São João do Ivaí libera 13º

A prefeita de São João do Ivaí, Carla Emerenciano (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os cerca de 550 servidores públicos municipais. Nesta sexta-feira ou no máximo até este sábado o dinheiro estará disponível na conta do funcionalismo. São cerca de R$ 800 mil que estão sendo injetados na economia local. A prefeita salienta que a antecipação de parte do 13º salário em meados do ano é uma prática que já vem desde início da administração municipal e é resultado de uma gestão que cuida do dinheiro público e valoriza o funcionalismo público, que dedica seu trabalho em favor da comunidade de São João do Ivaí.

Reforma tributária

continua após publicidade .

Vários deputados federais se revezaram no Plenário da Câmara, nesta semana, manifestando opinião sobre o projeto de reforma tributária. Para o deputado paranaense Luiz Carlos Hauly (Podemos), todos os setores econômicos vão ganhar com a simplificação dos tributos e com uma reforma que tenta aliviar a carga tributária sobre a parcela da população que ganha menos. “A reforma não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Ela é do povo, é do País. O Brasil precisa, e quem é contra está contra o povo brasileiro”, declarou. Muitos deputados do PL, partido de oposição, se manifestaram contrários à proposta colocada em votação.

Contra a condenação

O deputado federal paranaense Stephanes Junior (PSD) usou a tribuna da Câmara Federal, nesta semana, para criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornando-o inelegível por oito anos. O parlamentar classificou como crime a decisão, assim como foi a cassação de Deltan Dallagnol (Podemos), ex procurador da Lava Jato. Para ele, pelo andar da carruagem também será cassado o senador Sérgio Moro (União Brasil) “por vingança”. Stephanes Jr. é um dos sete deputados do Paraná a assinar o projeto que visa dar anistia a Jair Bolsonaro.

Siga o TNOnline no Google News