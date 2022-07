Da Redação

Carneiro da Metafa ladeado por Ézio Missiato, deputado Dr. Batista e Miltinho Púpio

O ex-prefeito de Jandaia do Sul, Dejair Valério, popular Carneiro da Metafa, recebeu um grande número de convidados no último sábado, em sua fazenda, para comemorar seu aniversário.

Entre outras figuras políticas presentes no evento festivo estavam o governador Ratinho Junior (PSD), juntamente com seu pai o apresentador de televisão Ratinho, os prefeitos de Jandaia do Sul, Lauro Junior (União Brasil), de Cambira, Emerson Toledo Pires (MDB), de Faxinal, Ylson Cantagallo (PSD), o Gallo, e de Apucarana, Junior da Femac (PSD), o deputado estadual Doutor Batista (PMN), ex-deputado estadual Miltinho Púpio, empresário Ézio Missiato, além de outras lideranças políticas de Jandaia do Sul e da região.

As eleições de 2 de outubro deste ano foi o principal assunto das conversas.

