Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Candidatos a deputado de Arapongas e Apucarana caminharam neste final de semana em busca do apoio de seus conterrâneos. Faltando 20 dias para as eleições, em Arapongas, o candidato a deputado estadual pelo PSD Pedro Paulo Bazana, caminhou pela região central da cidade, com apoiadores, conversando com a população e entregando material de campanha.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

Em Apucarana, o também candidato a deputado estadual Paulo Vital, PSD, realizou caminhada, junto ao candidato a deputado federal Beto Preto, PSD, pelas ruas do bairro Vale Verde, conversando olho no olho com eleitores e distribuindo santinhos.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

Nesta reta final, a busca pelos votos em casa é reforçada e o trabalho nas ruas fica cada vez mais intenso.

fonte: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News