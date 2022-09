Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato a deputado federal realizou uma caminhada pelo comércio do município e passou empresa Nutrimil

O ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto (PSD) visitou nesta sexta-feira (23) visitou a cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí. O candidato a deputado federal realizou uma caminhada pelo comércio do município e passou empresa Nutrimil Alimentos. Confira:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

Beto Preto faz campanha em municípios do Noroeste do Paraná

Candidato a deputado federal pelo PSD, o ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, intensificou nos últimos dias sua campanha na região Noroeste do Paraná. Entre quinta (22) e sexta-feira (23), ele conversou com eleitores em Umuarama, Douradina, Loanda e Goioerê, onde tem apoio de lideranças políticas e empresariais.

continua após publicidade .

Ele iniciou o giro pela região Noroeste pela cidade de Umuarama na quinta-feira à noite, onde conversou com profissionais da área da educação em um encontro realizado na Universidade Paranaense (Unipar). Ele foi recebido pelo reitor da instituição, Carlos Eduardo Garcia, e apresentou suas propostas. Beto Preto também visitou empresas e se reuniu com moradores em eventos organizados por lideranças da cidade, como o vereador Newton Soares (PSD).

Nesta sexta-feira, ele iniciou a agenda em Douradina, onde se reuniu com empresários da empresa Gazin. Recepcionado pelo empresário Osmar Della Valentina, ele também participou de uma transmissão online com mais 900 funcionários da rede.

O destino seguinte foi Loanda,. Na cidade, o ex-secretário estadual foi recebido pelo prefeito Zé Maria (Pros) e por vereadores. O candidato também visitou empresas e conversou com eleitores em encontros organizados pelos apoiadores.

continua após publicidade .

Em Goioerê, na sequência, Beto Preto foi recebido pelo prefeito Betinho Lima (PSD). Ele também cumpriu um roteiro de visitas a empresas e conversou com moradores em reuniões. “Eu estou com você, apoio você e sou Beto Preto”, discursou Betinho Lima em um evento político na cidade.

Durante essas reuniões na região Noroeste, Beto Preto aproveitou para fazer um balanço da sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Ele destacou, principalmente, a luta travada por ele e pelo governador Ratinho Junior (PSD) em defesa da vacinação contra a covid-19.

“A vacinação aconteceu e hoje estamos aqui com mais de 400 pessoas, todas sem máscara, conversando olho no olho, porque vacinamos e viramos a página”, discursou em Umuarama.

O candidato a deputado federal também voltou a defender a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, o SUS mostrou a sua eficiência em um momento de muita dificuldade, que foi justamente o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nas reuniões, ele também está agradecendo aos moradores dos municípios pelo apoio às medidas de combate à covid-19.

Siga o TNOnline no Google News