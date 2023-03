Da Redação

O prédio onde funciona a Prefeitura de Cambira e que ainda pertence ao Governo do Paraná em breve vai fazer parte do patrimônio do município. O projeto de lei 130/2023, que trata da doação, foi colocado pelo deputado Tiago Amaral (PSD) para votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa e aprovado nesta semana. Proposta segue agora para votação em plenário.

O imóvel com área de 5 mil metros quadrados fica no centro da cidade e inclui o Anfiteatro Municipal e uma quadra esportiva coberta. Até 1997 ali funcionava uma inspetoria de educação do Estado. O prefeito Emerson Toledo Pires (MDB) agradeceu ao deputado Tiago Amaral por ajudar o Município a resolver essa situação que se arrasta por mais de 25 anos. (Na foto: 1ª dama Vanessa Marques, Tiago Amaral e Emerson Toledo)





