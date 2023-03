Da Redação

Contas de fevereiro

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), apresentou na sessão ordinária desta segunda-feira as contas do Legislativo relativas ao mês de fevereiro. De acordo com o relatório lido em plenário, as despesas do período foram de R$ 916.281,10. Ao longo do mês, o Índice de comprometimento com a Folha de Pagamento foi de 53,64%. O Legislativo Municipal fechou o mês com um saldo em caixa de R$ 469,8 mil. O vereador deixou bem claro aos moradores de Apucarana que todos os dados sobre as contas mensais da Câmara ficam disponíveis no Portal de Transparência, no site da própria Câmara, para quem se interessar.

Roçagem na ferrovia

O vereador Lucas Leugi (PP) apresentou requerimento na sessão desta segunda-feira da Câmara pedindo à empresa Rumo/All que envie ao Legislativo um cronograma de roçagem de mato às margens de toda a extensão da linha férrea que corta o perímetro urbano de Apucarana. Segundo ele, o mato está tomando conta das imediações dos trilhos, o que coloca em risco moradores das proximidades ou quem precisa ultrapassar a linha férrea para se deslocar de um lugar para outro. Ele observa que “a empresa transporta riquezas, mas não tem investido um centavo em Apucarana”.

