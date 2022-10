Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Três sessões no dia

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza três sessões nesta segunda-feira, sob a presidência do vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD). São duas extraordinárias às 15 horas e às 15h40, para votação de projetos encaminhados com urgência pelo prefeito Junior da Femac (PSD), e a sessão ordinária, que acontece às 16 horas, com apenas uma matéria na ordem do dia. Trata-se de um projeto de lei de autoria dos vereadores Luciano Facchiano (PSB), Luciano Molina (PL) e Rodrigo Recife (União Brasil), que institui em Apucarana o Programa Rua do Lazer. Até final do dia desta sexta-feira, a pauta completa da sessão extraordinária não havia sido fechada.

continua após publicidade .

Ocupações dos eleitos

Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) indica que os advogados (79) e empresários (72) são a maioria entre os deputados eleitos neste ano, que tomarão posse em 1º de fevereiro de 2023. Em seguida, vêm produtores rurais, médicos, professores e administradores de empresas. Considerando áreas de atuação, a segurança se destaca com 76 integrantes, dos quais 14 são policiais militares e 13 são delegados de polícia civis e federais. Outra área que se destaca é a religiosa, com 23 integrantes, dos quais 15 são pastores evangélicos. Muitos eleitos declararam duas ou três profissões/ocupações, de modo que estas superam em muito o número de deputados, que é 513.

Siga o TNOnline no Google News