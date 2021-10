Da Redação

Câmara de Vereadores de Apucarana realiza sessão ordinária

A Câmara de Vereadores de Apucarana realiza sessão ordinária nesta segunda-feira (4) com apenas duas matérias na pauta de votação.

continua após publicidade .

Um projeto de lei de autoria da vereadora Professora Jossuela (PROS) reconhece as atividades religiosas e locais de culto como essenciais ao município antes, durante e após tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

De autoria do vereador Lucas Leugi (PP) será discutida e votada Moção de Aplausos à Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade de Apucarana pelos 21 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense. A sessão começa às 16 horas com presença limitada de público .