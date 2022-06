Da Redação

A Câmara de Vereadores de Godoy Moreira já elegeu, em ato realizado nesta segunda-feira (27), a nova mesa diretora do Legislativo para o biênio 2023)2024. Concorrendo chapa única, foi eleito presidente Cristiano Prestes Macedo, popular Du da Vila (PSD); como vice-presidente Altamiro de Oliveira (PTB); primeiro secretário, Luiz Aparecido Moreira (PTB), o Luiz Tobias ; e como segundo secretário, Osmar Batista (PTB). Apesar de a eleição ter sido realizada com seis meses de antecedência, até 31 de dezembro a Câmara continua sob a presidência do vereador José Lourenço dos Santos, o Zezão (PSD). A nova mesa diretoria assume no dia 1º de janeiro de 2023. Du da Vila agradeceu aos colegas vereadores pela confiança.

Obras para Sabáudia

O prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (PP), acompanhado pelo vereador Luis Donizeti de Melo (Cidadania), cumpriu agenda recentemente em vários órgãos do governo estadual e no Palácio Iguaçu. Moisés participou, por exemplo, de um evento entre o governador Ratinho Junior e prefeitos para entrega de editais de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu). Sabáudia foi contemplada com três unidades do projeto Meu Campinho. O investimento do governo para as três unidades é de R$ 960 mil com contrapartida do município, no valor de 711 mil. As estruturas esportivas serão instaladas no Conjunto Primavera, Residencial Catedral e Conjunto Renascer II.

